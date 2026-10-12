Какие законопроекты уже успели внести в Госдуму

Еще одна законодательная инициатива кабмина – кратное увеличение штрафов за производство и распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАПа). В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующие санкции (на граждан в размере от 1000 до 3000 руб.; на должностных лиц в размере от 2000 до 5000 руб.; на юридических лиц в размере от 100 000 до 1 млн руб.) «не способствуют оказанию воспитательного воздействия на правонарушителей, так как не соответствуют уровню общественной опасности рассматриваемого противоправного деяния и во многом уже не способны выполнять роль соразмерной санкции за его совершение». Они были установлены еще в 2007 г. и пересматривались в 2015 г., но только в отношении юрлиц.