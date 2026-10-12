Какие законопроекты уже успели внести в Госдуму

Какие законопроекты уже успели внести в ГосдумуПо завершении региональной недели депутаты приступают к обсуждению бюджета
Первый после выборов законопроект был внесен в Госдуму 22 сентября, через день после завершения единого дня голосования. Субъектами законодательной инициативы об установлении максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере не более 10% стали члены фракции «Справедливой России» (СР) во главе со своим лидером Сергеем Мироновым. При этом на публике с конца августа он так и не появлялся. Соавторами законопроекта значатся в том числе не прошедшие в девятый созыв справороссы Николай Новичков, Михаил Делягин и Дмитрий Гусев.
Они не единственные не избранные в новую Думу депутаты, которые успели внести свои законодательные инициативы после 20 сентября. Несколько законопроектов внес член фракции ЛДПР в восьмом созыве Госдумы Станислав Наумов. Он участвовал в праймериз «Единой России» (ЕР), затем пытался переизбраться в качестве самовыдвиженца, но избирком в Челябинской области забраковал часть собранных им подписей избирателей.
В частности, он предложил поправки в закон «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» «в целях совершенствования реализации регуляторной политики», включающие отмену соразмерных требований при введении новых (принцип «один за один», введенный в России в январе 2015 г., но так и оставшийся недействующим) и установление целевых показателей снижения издержек бизнеса на исполнение обязательных требований (например, не менее 25% за пять лет). Также Наумов внес законопроект об освобождении от налогообложения НДС индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере кинематографии.
Экс-депутат сказал «Ведомостям», что готов прийти в Госдуму и «дать все пояснения» по законопроекту о кино. «Во втором чтении нужно добавлять еще и телепроизводство», – уточнил Наумов. По его словам, в дальнейшем он планирует «сняться в качестве камео в роли мэра города». Сейчас Наумов участвует в конкурсе по отбору кандидатур на пост мэра Магнитогорска.
Не участвовавший в выборах народный артист Николай Бурляев (в восьмом созыве был во фракции СР) внес свой законопроект в последний день, когда это было возможно [до окончания его полномочий], обращал внимание политолог Павел Склянчук, – 29 сентября (30 сентября прошло первое заседание девятого созыва и полномочия прежних парламентариев истекли). Бурляев предложил ввести запрет «на любые деструктивные идеологии, учения, культы и движения, направленные против традиционных российских духовно-нравственных ценностей и традиционных религий России, под какими новыми названиями они бы ни объявились». Соответствующие поправки он подготовил для внесения в закон «О противодействии экстремистской деятельности».
30 сентября правительство внесло в Госдуму самый важный документ осенней сессии – законопроект о федеральном бюджете на 2027 г. и плановые 2028–2029 гг. Совет Думы назначил комитет по бюджету и налогам ответственным за законопроект и назначил срок представления отзывов и замечаний к документу до 12 октября. Плановая дата рассмотрения проекта на пленарном заседании – 29 октября. В соответствии с проектом, в будущем году доходы прогнозируются на уровне 43,3 трлн руб. Расходы, согласно проекту, в 2027 г. достигнут 48,8 трлн руб. Таким образом, дефицит бюджета в следующем году составит 5,5 трлн руб., или 2,2% от запланированного ВВП.
Еще одна законодательная инициатива кабмина – кратное увеличение штрафов за производство и распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАПа). В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующие санкции (на граждан в размере от 1000 до 3000 руб.; на должностных лиц в размере от 2000 до 5000 руб.; на юридических лиц в размере от 100 000 до 1 млн руб.) «не способствуют оказанию воспитательного воздействия на правонарушителей, так как не соответствуют уровню общественной опасности рассматриваемого противоправного деяния и во многом уже не способны выполнять роль соразмерной санкции за его совершение». Они были установлены еще в 2007 г. и пересматривались в 2015 г., но только в отношении юрлиц.
Также правительство предлагает примерно в 2 раза повысить штрафы за нарушения общественного порядка, правил пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, правительство также внесло законопроекты о ратификации ряда международных соглашений (в частности, о совместном строительстве второго главного пути колеи 1435 мм на трансграничном участке железной дороги Забайкальск – Маньчжурия; об основах отношений между РA и Буркина-Фасо и о сотрудничестве по обмену информацией при осуществлении принудительного исполнения судебных актов, актов иных уполномоченных органов и должностных лиц).
Ряд поправок в законодательство предложили сенаторы. Члены комитета Совета Федерации (СФ) по экономической политике во главе с его председателем Андреем Кутеповым и первым заместителем Иваном Абрамовым, в частности, внесли проект поправок в Воздушный кодекс и КоАП о праве авиакомпаний обмениваться черными списками дебоширов.
Всего с 20 сентября по 11 октября в Госдуму поступило 69 законопроектов.
Первое пленарное заседание нижней палаты после региональной недели запланировано на 13 октября. В числе прочего депутаты рассмотрят заявление члена фракции ЕР Ирины Елиферовой о досрочном сложении полномочий в связи с переходом на другую работу.