Ближневосточная дихотомия

Еще недавно ведущую роль в урегулировании ближневосточных конфликтов играли глобальные державы и международные организации. Однако в последнее время стало заметным активное участие региональных игроков в посредничестве, что ярко проявилось на примере Египта и Катара после эскалации палестино-израильского конфликта. Более того, некоторые страны региона – ряд арабских государств и Турция – начали предлагать свои посреднические услуги даже за пределами Ближнего Востока, в частности прилагая дипломатические усилия в контексте конфликта на Украине. В целом все отчетливее проявляется стремление ближневосточных государств укрепить свою роль не только на региональном, но и на глобальном уровне.