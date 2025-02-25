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Ближневосточная дихотомия

Хотя страны региона хотят усилить свое влияние, они сталкиваются с вызовами, требующими внешней поддержки
Иван Бочаров , программный менеджер РСМД

В последние годы трансформация роли ближневосточных государств в системе международных отношений становится все более очевидной, а события последних месяцев, возможно, усиливают эту тенденцию. Заявления президента США Дональда Трампа о секторе Газа, падение режима Башара Асада в Сирии и даже российско-американские переговоры в Саудовской Аравии – все это вновь актуализирует вопросы о соотношении региональных и глобальных процессов, взаимодействии стран Ближнего Востока с внешними игроками, а также изменении роли ближневосточных государств в мировой и региональной политике.

Еще недавно ведущую роль в урегулировании ближневосточных конфликтов играли глобальные державы и международные организации. Однако в последнее время стало заметным активное участие региональных игроков в посредничестве, что ярко проявилось на примере Египта и Катара после эскалации палестино-израильского конфликта. Более того, некоторые страны региона – ряд арабских государств и Турция – начали предлагать свои посреднические услуги даже за пределами Ближнего Востока, в частности прилагая дипломатические усилия в контексте конфликта на Украине. В целом все отчетливее проявляется стремление ближневосточных государств укрепить свою роль не только на региональном, но и на глобальном уровне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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