Ближневосточная дихотомия

Ближневосточная дихотомияХотя страны региона хотят усилить свое влияние, они сталкиваются с вызовами, требующими внешней поддержки
В последние годы трансформация роли ближневосточных государств в системе международных отношений становится все более очевидной, а события последних месяцев, возможно, усиливают эту тенденцию. Заявления президента США Дональда Трампа о секторе Газа, падение режима Башара Асада в Сирии и даже российско-американские переговоры в Саудовской Аравии – все это вновь актуализирует вопросы о соотношении региональных и глобальных процессов, взаимодействии стран Ближнего Востока с внешними игроками, а также изменении роли ближневосточных государств в мировой и региональной политике.
Еще недавно ведущую роль в урегулировании ближневосточных конфликтов играли глобальные державы и международные организации. Однако в последнее время стало заметным активное участие региональных игроков в посредничестве, что ярко проявилось на примере Египта и Катара после эскалации палестино-израильского конфликта. Более того, некоторые страны региона – ряд арабских государств и Турция – начали предлагать свои посреднические услуги даже за пределами Ближнего Востока, в частности прилагая дипломатические усилия в контексте конфликта на Украине. В целом все отчетливее проявляется стремление ближневосточных государств укрепить свою роль не только на региональном, но и на глобальном уровне.