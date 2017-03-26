Навального арестовали до 27 марта

Оппозиционер и организатор митинга против коррупции Алексей Навальный на ночь останется под стражей. Об этом сообщила его секретарь Кира Ярмыш. «Административный арест Навального до суда. Суд завтра», – написала она в Twitter.

По ее словам, Навальному вменяют административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка). Заседание по его делу начнется в 9.00 в Тверском суде Москвы.

Ярмыш также сообщила, что всем задержанным сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией вменяют правонарушения, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).