Президент Ирана Рухани прибыл в Москву
Президент Ирана Хасан Рухани прибыл с официальным визитом в Москву, передает «Интерфакс».
Самолет с иранским лидером на борту приземлился в аэропорту «Внуково-2». Делегацию встречали представители МИД России, в том числе замминистра иностранных дел Василий Небензя.
В понедельник запланирована встреча Рухани с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Лидеры двух стран будут обсуждать преференциальный торговый режим между Евразийским экономическим союзом и Ираном.
Медведев и Рухани также рассмотрят текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, энергетике, промышленности и сельском хозяйстве, обсудят ход реализации крупных совместных проектов в различных областях.
Встреча Рухани и президента России Владимира Путина состоится во вторник 28 марта.