Президент Ирана Рухани прибыл в Москву

Президент Ирана Хасан Рухани прибыл с официальным визитом в Москву, передает «Интерфакс».

Самолет с иранским лидером на борту приземлился в аэропорту «Внуково-2». Делегацию встречали представители МИД России, в том числе замминистра иностранных дел Василий Небензя.

В понедельник запланирована встреча Рухани с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Лидеры двух стран будут обсуждать преференциальный торговый режим между Евразийским экономическим союзом и Ираном.

Медведев и Рухани также рассмотрят текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, энергетике, промышленности и сельском хозяйстве, обсудят ход реализации крупных совместных проектов в различных областях.

Встреча Рухани и президента России Владимира Путина состоится во вторник 28 марта.