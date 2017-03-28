Медведев не был на концерте Росгвардии, поскольку встречался с Рухани

Премьер-министр Дмитрий Медведев не присутствовал на концерте, посвященном годовщине создания Росгвардии, так как был на встрече с президентом Ирана Хасаном Рухани, сообщили в пресс-службе правительства.

Переговоры сначала прошли в узком составе, а затем в расширенном формате.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, отвечая на вопрос, связано ли отсутствие Медведева накануне на концерте с состоянием его здоровья, заявил, что «этот вопрос нужно задавать в правительство».

14 марта президент Владимир Путин, объясняя отсутствие Медведева на совещании с членами правительства, сообщил, что Медведев приболел. «Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, тем не менее ситуация (по гриппу) пока еще серьезная, вот Дмитрия Анатольевича не уберегли», – сказал он. Через неделю Медведев заявил, что в последнее время не болел вообще, и гриппом в частности. «Да я и не болел», – сказал он на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в области автоперевозок в ответ на поздравление одного из участников с выздоровлением.