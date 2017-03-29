В Московском патриархате прокомментировали идею провести референдум о судьбе Исаакия

В РПЦ идею проведения референдума о судьбе Исаакиевского собора назвали правовым нонсенсом. Как сказал «РИА Новости» глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, вынесение на голосование вопроса о передаче храма церкви означает рассмотрение вопроса, нужно или не нужно ли соблюдать федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения».

Городской избирком Петербурга 28 марта утвердил регистрацию инициативной группы по проведению референдума о судьбе Исаакиевского собора. На голосование предлагается вынести вопрос, согласен ли избиратель, что памятники истории и культуры федерального значения — здания Исаакиевского собора, Петропавловского собора и храма Спаса на Крови — должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями.

30 декабря 2016 г. Комитет имущественных отношений Петербурга издал распоряжение о порядке передачи Исаакия церкви в безвозмездное пользование. Предполагается, что Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» из здания выедет, но музейная деятельность в соборе сохранится. По закону «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» (327-ФЗ) для передачи собора требуется официальное заявление РПЦ, которое должно быть опубликовано. До сих пор этого не произошло. Источник ТАСС в Санкт-Петербургской епархии говорит, что заявку от имени РПЦ подаст юридическая служба Московского патриархата, предполагалось, что это произойдет после оформления и согласования судьбы всех находящихся в храме музейных ценностей.