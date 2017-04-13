Трамп больше не считает НАТО устаревшей организацией

Президент США Дональд Трамп, заявлявший в ходе предвыборной кампании, что НАТО является устаревшей организацией, снова вернул Северо-Атлантическому альянсу актуальность. «Я сказал, что он устарел, он больше не является устаревшим», - цитирует Reuters заявление Трампа по итогам переговоров с генсекретарем организации Йенсом Столтенбергом.

Трамп отметил, что альянс адаптируется к более широкой миссии противостояния исламским боевикам и поблагодарил за поддержку своих действий в Сирии. Речь идет о нанесении ракетного удара по авиабазе правительственных войск аш-Шайрат в ответ на применеие химоружия в провинции Идлиб, в которой Вашингтон винит официальный Дамаск.

При этом президент США вновь указал на необходимость пропорциональных финансовых взносов членов НАТО, пользующихся защитой альянса.

Столтенберг остался доволен встречей с Трампом в Овальном кабинете, охарактеризовав ее как продуктивную.