Число погибших в результате взрыва в Алеппо выросло до 70

Жертвами взрыва в районе Рашидин под Алеппо стали 70 человек, более 130 ранены, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник на месте трагедии. Первоначально речь шла о 16 погибших.

«Количество жертв уже не менее 70 человек, не менее 130 ранены. Сказать точно сложно, много сильно обгоревших тел и конечностей, разбросанных вокруг обгорелых автобусов», — сказал собеседник агентства.

Источник «РИА Новости» отметил, что среди жертв много женщин и детей. «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ сообщает о 39 погибших.

Как сообщалось, начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался рядом с автобусом, эвакуировавшим мирных жителей из шиитских поселений. Смертник подогнал машину к автобусу под видом перевозки питания.