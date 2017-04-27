Бывший президент Фондсервисбанка арестован по делу о хищении более 1 млрд рублей

Тверской суд Москвы арестовал бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника. «Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить. Избрать в отношении Воловника меру заключения в виде заключения под стражу до 25 июня», – приводит «Интерфакс» слова судьи Ольги Солоповой.

Воловника обвиняют в хищении более 1 млрд руб., размещенных «Роскосмосом» на счетах Фондсервисбанка. На заседании судья огласила обращение руководителя «Роскосмоса» Игоря Комарова с резолюцией директора ФСБ Александра Бортникова на имя президента РФ. В документе указывается, что корпорация разместила в Фондсервисбанке $778 млн и 18 млн евро. Впоследствии часть средств корпорация хотела перевести в Сбербанк, однако банк не смог предоставить требуемую сумму.

Комаров считает, что действия управляющих банка привела к нарушению нормальной работы «Роскосмоса», а также затруднили исполнение корпорацией обязательств по выполнение договоров с международными организациями. Со своей стороны прокурор заявил, что в настоящий момент «Роскосмос» лишен возможности распоряжаться валютной выручкой, которая была размещена в Фондсервисбанке.

По словам следователя, Воловнику инкриминируется хищение 1,3 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов организациям, которые не вели реальной финансовой деятельности. Потерпевший по делу пока не установлен, но им, считает следствие, будет признан Фондсервисбанк. Он добавил, что в уголовном деле фигурируют пока шесть организаций, которым выдавались невозвратные кредиты.