Суд зачитывает обвинительный приговор ловцу покемонов Соколовскому

В Екатеринбурге судья Верх-Исетского районного суда зачитывает обвинительный приговор блогеру Руслану Соколовскому, который «ловил покемонов» в церкви и которого судят за разжигание ненависти к верующим и нарушение прав на свободу вероисповедания, передает корреспондент ТАСС. Суд признал обвиняемого виновным по всем статьям. «По результатам экспертизы суд признал блогера Соколовского виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств – ручки с видеокамерой», – цитирует агентство.

Перед заседанием Соколовскй обещал журналистам, что объявит голодовку, если его приговорят к сроку в колонии общего режима. В суд он пришел с вещами.

Гособвинение требовало для блогера 3,5 года колонии.

Летом 2016 г. Соколовский выложил в интернет видеозапись, на которой он играл в Pokemon Go в екатеринбургском Храме-на-Крови. 2 сентября он был задержан по обвинению в экстремизме и оскорблении чувств верующих, его поместили под стражу, а затем перевели под домашний арест. 28 октября блогера вновь поместили под стражу из-за того, что он нарушил условия домашнего ареста: к нему приходили посетители. В феврале его снова отпустили под домашний арест.

Претензии следствия вызвали выложенные им на YouTube ролики, в которых следователи увидели признаки экстремизма и унижения человеческого достоинства. По данным следствия, всего молодой человек с мая 2013 г. по сентябрь 2016 г. разместил на YouTube девять видео, которые, согласно экспертизам, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды. Кроме того, в квартире, где проживает блогер, изъята авторучка с устройством для скрытой видеозаписи.