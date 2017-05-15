Ростуризм предупредил о террористических угрозах в Тунисе и Таиланде

В Ростуризме предупредили о террористических угрозах в Тунисе и Таиланде. Туристам советуют отказаться от неорганизованных и одиночных поездок на юг Туниса, который граничит со странами, где действует запрещенная террористическая организация «Исламское государство». Также рекомендуется отказаться от посещения приграничных районов с Ливией и Алжиром и избегать мест массового скопления людей.

В Таиланде отмечается высокий уровень террористической угрозы в отношении российских граждан со стороны радикальных исламистских группировок, действующих на территории страны, отмечают в Ростуризме. «Предполагается, что террористическое воздействие на россиян может быть оказано при участии завербованного персонала туриндустрии из числа местных жителей. Атаки могут быть осуществлены в форме аварийных ситуаций с брендированным туристическим автотранспортом, поджогов, биологического и химического заражения мест размещения и объектов показа с имитацией «естественных» причин этих событий», — говорится в сообщении.

В Ростуризме рекомендовали туроператорам проводить проверочные мероприятия с наемным обслуживающим персоналом на местах, с осмотрительностью относиться к поступающим от сотрудников предложениям по внесению изменений экскурсионные программы и маршруты следования туристического транспорта. Туристам следует избегать спонтанных экскурсий и развлекательных поездок.