Минюст создаст единый реестр населения

Министерство юстиции России работает над созданием единого реестра населения, который объединит сведения обо всех гражданах страны, сообщила директор департамента правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Александра Дронова.

«Для нашей страны это беспрецедентный ресурс, который в зарубежных странах давно и эффективно существует. В России никогда не было единого ресурса, где были бы все сведения о населении», — сказала Дронова.

По ее словам, «во главу ресурса ставится человек, и к нему подстыковываются различные связи» о его статусах, связанных с актами гражданского состояния, с налоговой системой, с правоохранительной системой, и прочее.