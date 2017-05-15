МИД России предупредил россиян о рисках посещения Грузии

Российский МИД предупредил россиян о рисках посещения Грузии из-за намерения этой страны внести экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в «черный список».

«Тбилиси продолжает систематические провокации, подрывающие процесс оздоровления отношений с Россией. Рационально объяснить такое поведение трудно – ведь российско-грузинская нормализация приносит осязаемые выгоды экономике и гражданам Грузии», — говорится в комментарии российского МИДа.

«К Лужкову местные власти по понятным причинам не решились реально применить санкции "Закона об оккупированных территориях" и объявили "вердикт" уже после того, как он покинул "гостеприимную Грузию". Однако в последние годы бывали, к сожалению, и другие случаи — российские граждане в аналогичной ситуации неоднократно подвергались штрафам и даже тюремному заключению», — уточнили в министерстве.