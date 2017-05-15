В Воронеже более 5000 человек остались без газа из-за аварии

Жители более чем 50 многоквартирных домов остались без газа в результате аварийного отключения на газовых сетях в Воронеже, передает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы городского управления по делам ГО и ЧС Жанну Пошаталову.

«Отключение газа произошло в более чем 50 многоквартирных домах в Левобережном районе Воронежа на семи улицах, в том числе на улицах Димитрова, по Ленинскому проспекту, набережной Авиастроителей, Ильича и других. На месте работают газовые службы», - сказала Пошаталова.

По ее словам, причина отключения выясняется.