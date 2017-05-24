Шойгу обещал скоро обнародовать окончательную версию катастрофы Ту-154

Работы на месте катастрофы самолета Минобороны Ту-154, упавшего в конце декабря 2016 г. в море близ Сочи, практически завершены, в ближайшее время военное ведомство опубликует окончательную версию трагедии, пообещал сегодня министр обороны Сергей Шойгу.

«Мы буквально несколько недель назад завершили там работу, я имею в виду работу на месте, работу в акватории, на дне, по поиску всех необходимых деталей. Есть на 99% уверенность, что мы имеем уже окончательную версию причин этой катастрофы», - сказал Шойгу в Совете Федерации. «Я думаю, мы в ближайшее время получим последние данные и озвучим окончательную версию», - заявил он.

Он подчеркнул, что Минобороны с «особой щепетильностью» подходит к расследованию катастрофы. «Этот один процент нам требуется для того, чтобы быть абсолютно уверенными и абсолютно честными перед всеми», - сказал он.

Расследование катастрофы из-за ведомственной принадлежности самолета ведет не МАК, а техническая комиссия военного министерства. Чиновники уже опровергли несколько версий катастрофы, просочившихся в СМИ, - от потери пространственной ориентации экипажем до значительного перегруза Ту-154.

Самолет Ту-154Б2 потерпел крушение ночью 25 декабря. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Всего на борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля имени Александрова, главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.