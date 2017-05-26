МИД России назвал провокацией высылку российского генконсула из Эстонии

МИД России считает провокацией сегодняшнюю высылку Эстонией российского генконсула в Нарве Дмитрия Казеннова и сотрудника этого генконсульства Андрея Сургаева. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

«Расцениваем этот шаг Таллина как провокационный и необоснованный. Разумеется, он не останется без адекватного ответа. Предпринятая эстонскими властями откровенно враждебная акция, безусловно, еще больше осложнит двусторонние отношения, и без того по сути загнанные Таллином в тупик», - пишет МИД. По мнению министерства, это очередная попытка «поддержать мифы о российской угрозе во всех проявлениях, оправдать русофобскую политику эстонских властей и конфронтационную повестку «сдерживания» нашей страны». «Ответственность за последствия лежит на эстонских властях», - пишет МИД.

Сегодня представитель МИД Эстонии Сандра Камилова заявила, что Казеннова и Сургаева высылают из страны. Обоим вручены соответствующие ноты. Эстонская сторона не указала причину такого решения.