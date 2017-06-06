Напавший на полицейского в центре Парижа кричал: «Это за Сирию»

Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон заявил, что совершивший нападение на сотрудника полиции мужчина кричал, что мстит за события в Сирии. «Он кричал: "Это за Сирию". Дополнительных данных у нас пока нет», – сказал он. Коллон не исключает, что речь могла идти о попытке теракта.

Как сообщает AFP со ссылкой на источники, нападавший называл себя «солдатом халифата». По данным Le Figaro, речь идет о французе алжирского происхождения.

Как сообщалось, сотрудники французской полиции обезвредили мужчину, который попытался совершить нападение близ Собора Парижской Богоматери. Нападавший получил ранение. Один из полицейских получил легкое ранение.