Миллиардер У Сяохуэй отошел от управления Anbang Insurance и, возможно, задержан

Китайская страховая и инвестиционная компания Anbang Insurance Group заявила, что от ее руководства «по личным причинам» отошел миллиардер У Сяохуэй, муж внучки Дэна Сяопина. Он передал свои полномочия по управлению компанией другим топ-менеджерам, цитирует ее заявление South China Morning Post. Компания работает в обычном режиме.

Ранее журнал Caijing сообщил со ссылкой на источники, что миллиардер был задержан и стал фигурантом расследования. Страховой регулятор якобы сообщил об этом сотрудникам Anbang Insurance в минувшую субботу. Через несколько часов после публикации эта заметка была удалена с его сайта.

South China Morning Post напоминает, что слухи о проблемах У Сяохуэя ходят последние несколько недель. Источник издания утверждает, что в течение последнего времени миллиардер сотрудничал со следствием, но обычно его отпускали после допросов. Однако после того, как его в последний раз вызвали на допрос в конце прошлой недели, он домой не возвращался. Источник ВВС говорит, что две полицейские машины в последний раз приезжали за бизнесменом 8 мая. Если информация о его аресте подтвердится, У станет самым крупным фигурантом антикоррупционных расследований в финансовой сфере Китая, отмечает ВВС.

Anbang Insurance в 2014 г. купил в Нью-Йорке отель Waldorf Astoria за $1,95 млрд. The New York Times ранее в 2017 г. писала, что У обсуждал с зятем президента Трампа Джаредом Кушнером участие в многоэтажном проекте на Пятой авеню, но сделка не состоялась, частично потому, что Китай ужесточил контроль за выводом инвестиций за рубеж.

В начале июня СМИ писали, что У Сяохуэю запрещено покидать страну. Anbang в последние годы активно покупала активы за границей, но Пекин пытается остановить отток капитала.