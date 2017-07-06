Мособлизбирком не нашел нарушений на выборах в Мытищах

Правоохранительные органы не нашли подтверждения жалобам на массовые нарушения на выборах в Мытищах и Королеве в Госдуму и Мособлдуму в 2016 г. Как передает «Интерфакс», это заявила председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова. «Материалы по выборам 2016 г. были изъяты у мытищинского ТИКа прокуратурой, пока они по-прежнему находятся там, но на наши запросы правоохранительные органы отмечают, что фактов нарушения не выявлено», - сказала она. Также, по ее словам, не подтвердились жалобы на удаление наблюдателей с избирательных участков в Королеве: «Мировые судьи это не подтвердили, штрафы были наложены на тех лиц, которые были удалены, за то, что они мешали избирательному процессу».

В декабре 2016 г. о нарушениях в Мытищах написала «Новая газета». Вскоре председатель Центризбиркома Элла Памфилова инициировала проверку, а председатель мытищинской территориальной избирательной комиссии Валерия Конягин подал в отставку.

Несмотря на то что жалобы на нарушения не подтвердились, Мособлизбирком сделал из этой ситуации выводы, сказала Коновалова. Она напомнила, что сменился председатель ТИК Мытищ, а с членами королевского избиркома проведена разъяснительная работа.

В Мытищах данные протоколов подсчета голосов на 68 избирательных участках по партийным выборам в Госдуму и Мособлдуму не совпали с данными в системе ГАС «Выборы», писала «Новая газета». Издание изучило копии протоколов 84 участковых избирательных комиссий из 96. По оценке издания, искажения оказались в основном в пользу «Единой России», которая только на думских выборах получила за этот счет дополнительно 1969 голосов (3,5%). Российская партия пенсионеров за справедливость лишилась 450 голосов, «Яблоко» – 580 голосов, утверждает газета. На выборах в Мособлдуму единороссам, по ее выражению, «накинули» 688 голосов, «Яблоко» лишилось 255 голосов, Партия пенсионеров – 216.

Председатель УИК № 1665 Сергей Кураев, к примеру, посоветовал журналистам «Новой» выяснить в ГАС «Выборы», откуда у них появились искаженные результаты, при вводе данных в систему он не присутствовал и протокол о вводе не получил. Председатель ТИК Конягин тогда ответил на запрос «Новой газеты», что сотрудники этого издания не были аккредитованы на избирательных участках, а значит, не имели права получить заверенные надлежащим образом копии протоколов, так что имеющиеся в распоряжении редакции копии, по его словам, не имеют юридической силы.