ДНР: «Правый сектор» перемещает силы на юг Донбасса

Бойцы запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» перемещаются в направлении юга Донбасса, сообщил представитель оперативного командования ДНР.

По данным ДНР, бойцы «Правого сектора» движутся, чтобы «отомстить украинским военнослужащим за гибель своих побратимов» при обстреле позиций националистов из РСЗО «Град» в воскресенье днем.

Все подразделения ВСУ, дислоцирующиеся на мариупольском направлении, приведены в боевую готовность. «Командование АТО планирует применение имеющихся сил и средств для полной ликвидации подъехавших радикалов и обвинение в этом ВС ДНР через подконтрольные СМИ, находящиеся в зоне АТО», – добавили в командовании.