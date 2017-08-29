Ректор РГГУ покинул пост через полтора года после назначения

Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Евгений Ивахненко оставил свой пост через полтора года после назначения. Руководитель пресс-службы РГГУ Елена Комарова не стала уточнять «Интерфаксу», что послужило причиной такого решения и был ли Ивахненко уволен или оставил пост по собственному желанию.

Пресс-секретарь министра образования Андрей Емельянов подтвердил информацию об увольнении Ивахненко. Исполняющим обязанности ректора назначен доктор исторических наук, профессор, первый проректор по учебной работе, директор Историко-архивного института РГГУ Александр Безбородов, уточняет «РИА Новости».

Ивахненко был избран на пост ректора в феврале 2016 г., сменив на этом посту Ефима Пивовара.