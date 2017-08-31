Вице-мэра города Мирного в Якутии задержали с марихуаной

Заместитель главы якутского города Мирного Алексей Кузниченко, курирующий социальные вопросы, был задержан полицейскими с марихуаной, экспертиза показала, что чиновник употреблял наркотик. Отмечается, что вице-мэр Мирного уже уволен из администрации.

В пресс-службе якутского управления МВД «Интерфаксу» сообщили, что 11 августа сотрудники отдела наркоконтроля ОМВД России по Мирнинскому району действительно задержали некоего чиновника с марихуаной, однако не уточнили имя задержанного.

«Чиновник был задержан по дороге на работу. При личном обыске у него был изъят полиэтиленовый пакет, содержимым которого, согласно заключению химической экспертизы, оказалась марихуана», – сообщил представитель ГУ МВД по региону. Он добавил, что медосвидетельствование подтвердило, что задержанный сам употреблял наркотик.

«Проводится процессуальная проверка, речь идет о незаконном сбыте наркотических веществ», – отметили в полиции. В свою очередь источник, знакомый с ситуацией, подтвердил агентству, что с марихуаной задержали действительно Кузниченко.