В Красноярском крае сожгли предвыборный штаб «Единой России»

Рано утром в субботу неизвестные подожгли здание предвыборного штаба «Единой России» в населенном пункте Назарово Красноярского края, сообщает региональное отделение партии.

«Уничтожена оргтехника, мебель, агитационная продукция и другие вещи, предназначенные для выборной кампании партии в городе Назарово. Человеческих жертв нет», — говорится в сообщении.

Штаб располагался в отдельном одноэтажном здании. «Преступники выбили окно, закинули внутрь покрышки, облили их горючей смесью и подожгли. Охранник находился в отдельно стоящей сторожке, дверь которой заблокировали», — рассказали в отделении партии.

Сейчас ведется доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.