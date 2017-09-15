В метро Лондона произошел взрыв

В метро Лондона произошел взрыв, несколько человек пострадали, сообщили местные СМИ. По данным BBC, инцидент произошел на подземном участке одной из старейших в Лондоне линии Дистрикт (Илинг-Ампинстер) на платформе Парсонс-Грин.

Представитель лондонской пожарной службы сказала The Sun, что сообщение о взрыве поступило в 8.21 утра по местному времени (10.21 мск). В Twitter метро сообщается: «Мы расследуем инцидент в Парсонс-Грин. Пассажирам, едущим в направлении станций Эрлс-Корт и Уимблдон, рекомендуется использовать альтернативные маршруты».

По данным газеты Metro, в хвосте поезда взорвался белый контейнер. Данных о погибших пока нет, но корреспондент газеты сообщает, что несколько человек получили ожоги лица, у кого-то обгорели волосы. На фото видно белое ведро с горящей ветошью, упакованное в термопакет из супермаркета Lidl.