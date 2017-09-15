«Исламское государство» взяло на себя ответственность за взрыв в метро Лондона

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт, произошедший в метро Лондона на станции Parsons Green, передает Reuters.

Взрыв произошел утром, приблизительно в 08:20 по местному времени. Полиция рассматривает ЧП как теракт. По последним данным, травмы в результате взрыва получили 29 человек. Погибших нет.

Как писали СМИ, после взрыва в метро была обнаружена еще одна самодельная бомба. Ее обезвредили саперы.