Число пострадавших в результате теракта в лондонском метро возросло до 29 человек

Число пострадавших в результате теракта в метро в Лондоне увеличилось до 29 человек. Об этом сообщает вечером в пятницу телеканал Sky News.

Ранее СМИ писали о 22 пострадавших.

Инцидент произошел на станции метро «Парсонс Грин» в Западном Лондоне в 8.20 утра по местному времени (10.20 мск). Полиция расследует взрыв как теракт.

В поезде находилось около 100 человек, в том числе школьники. Пассажиры метро получили ожоги и травмы. Очевидцы отмечают, что некоторые пострадавшие получили травмы в результате возникшей после взрыва паники. По фотографиям, сделанным очевидцами, видно, что причиной взрыва стала самодельная бомба в ведре.