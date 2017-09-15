Посольство сообщило об отсутствии пострадавших россиян при взрыве в лондонском метро

Посольство России в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии сообщает об отсутствии раненых россиян при взрыве, который прогремел в пятницу в метро Лондона. Об этом говорится в сообщении посольства, опубликованном на его сайте.

«Призываем российских граждан и соотечественников проявлять осторожность и бдительность, избегать мест массового скопления людей, в ближайшее время стараться не пользоваться общественным транспортом без надобности, следовать рекомендациям правоохранительных органов и внимательно следить за оповещениями», - указывается также в пресс-релизе.

Телеканал Sky News со ссылкой на источники информирует, что правоохранительные органы установили личность подозреваемого в совершении теракта в лондонском метро. Указывается, что это удалось сделать с помощью записей с камер видеонаблюдения.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в пятницу, что уровень террористической угрозы в стране оценивается как «серьезный». Она призвала жителей Великобритании быть очень осторожными.

Инцидент произошел на станции метро «Парсонс Грин» в Западном Лондоне в 8.20 утра по местному времени (10.20 мск). Полиция расследует взрыв как теракт.

По последним данным, не менее 20 человек пострадали. В поезде находилось около 100 человек, в том числе школьники. Пассажиры метро получили ожоги и травмы. Очевидцы отмечают, что некоторые пострадавшие получили травмы в результате возникшей после взрыва паники. По фотографиям, сделанным очевидцами, видно, что причиной взрыва стала самодельная бомба в ведре.