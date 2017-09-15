Полиция расследует взрыв в метро Лондона как теракт

Полиция Лондона расследует взрыв в метро на станции Парсонс-Грин как теракт, сообщает Sky News. По последним данным, не менее 20 человек пострадали при взрыве. Пассажиры метро получили ожоги и травмы. Инцидент произошел на станции Парсонс-Грин в Западном Лондоне в 8.20 утра по местному времени (10.20 мск). По свидетельствам очевидцев, некоторые пострадавшие получили травмы в результате возникшей после взрыва паники.

По фотографиям, сделанным очевидцами, видно, что причиной взрыва стала бомба в ведре. Специалисты ее оценивают как «довольно бесхитростную».