При взрыве в лондонском метро пострадали до 20 человек

До 20 человек пострадали в результате взрыва в вагоне на станции метро Парсонс-Грин линии Дистрикт в Лондоне, сообщил радиоканал LBC.

Медики забирают с места происшествия людей с травмами, в частности с ожогами. По информации BBC, у одной из пострадавших сильные ожоги лица и верхней части тела. По свидетельствам очевидцев, некоторые пострадавшие получили травмы в результате возникшей после взрыва паники.

Кроме медиков к станции метро прибыли полицейские, пожарные расчеты, а также вертолет экстренных служб. Британские СМИ опубликовали фотографию предмета, который предположительно взорвался, - это большой полиэтиленовый пакет с белым пластиковым ведром внутри.