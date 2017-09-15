Мэй созвала встречу комитета «Кобра» в связи с происшествием в лондонском метро

Глава британского правительства Тереза Мэй объявила о проведении встречи правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям «Кобра», сообщает Даунинг-стрит.

В канцелярии премьера отмечают, что заседание пройдет в пятницу во второй половине дня. Его участники обсудят происшествие на станции метро Парсонс-Грин в Лондоне.

Инцидент произошел на станции метро в Западном Лондоне в 8.20 утра по местному времени (10.20 мск). Полиция расследует взрыв как теракт.

По последним данным, не менее 20 человек пострадали. В поезде находилось около 100 человек, в том числе школьники. Пассажиры метро получили ожоги и травмы. Очевидцы отмечают, что некоторые пострадавшие получили травмы в результате возникшей после взрыва паники. По фотографиям, сделанным очевидцами, видно, что причиной взрыва стала самодельная бомба в ведре. Специалисты ее оценивают как «довольно бесхитростную».