Трамп предложил ужесточить запрет на въезд в США после происшествия в метро Лондона

Запрет на въезд в США для иностранцев должен быть «гораздо шире, жестче и более конкретным». «Но какая глупость - это было бы неполиткорректно», - написал президент США Дональд Трамп в Twitter, комментируя террористический акт в метро Лондона.

В своем микроблоге он также назвал террористов «неудачниками». «Интернет - это их главный вербовочный инструмент, который мы должны отрезать и использовать лучшим образом», - подчеркнул Трамп.

Инцидент произошел на станции метро в Западном Лондоне в 8.20 утра по местному времени (10.20 мск). Полиция расследует взрыв как теракт.

По последним данным, не менее 20 человек пострадали. В поезде находилось около 100 человек, в том числе школьники. Пассажиры метро получили ожоги и травмы. Очевидцы отмечают, что некоторые пострадавшие получили травмы в результате возникшей после взрыва паники. По фотографиям, сделанным очевидцами, видно, что причиной взрыва стала самодельная бомба в ведре. Специалисты ее оценивают как «довольно бесхитростную».