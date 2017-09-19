«Киноэкспо» отменил показ «Матильды» из соображений безопасности

Организационный комитет форума и выставки «Киноэкспо» из-за опасений за безопасность зрителей отменил официальный показ фильма «Матильда» Алексея Учителя. Это сообщил «Ведомостям» представитель оргкомитета. Показ должен был состоятся 19 сентября вечером в Санкт-Петербурге в рамках форума.

На форумах «Киноэкспо» (проходят два раза в год) продюсеры и прокатчики представляют свои фильмы сотрудникам кинотеатров со всей России. На таких презентациях и показах кинотеатры оценивают потенциальные сборы картины, узнают насколько масштабная у неё будет рекламная кампания и принимают решение на каком числе экранов выпустить фильм.

До сих пор «Матильду» видело лишь ограниченное число зрителей, и сеанс в Санкт-Петербурге должен был стать первым официальным показом для сотрудников кинотеатров.