Штутгартская опера не будет ни дорабатывать, ни отменять постановку Серебренникова

Штутгартская опера не будет дорабатывать постановку оперы «Гензель и Гретель», которую начал создавать Кирилл Серебренников, но не будет и отменять премьеру спектакля. Как сообщает Deutsche Welle, это заявил на пресс-конференции художественный руководитель театра Йосси Вилер. Назначенная на 22 октября 2017 г премьера оперы состоится, театр представит публике то, что Серебренников уже успел сделать, и постарается сделать это достойно.

О том, что Серебренников должен поставить в Штутгарте сказочную оперу «Ганс и Гретель» Энгельберта Хумпердинка, режиссер сообщил в начале августа Sueddeutsche Zeitung. Тогда с его слов впервые стало известно, что следователи отобрали у него загранпаспорт и он стал фактически невыездным. «Я надеюсь, что смогу выполнить мой договор», - сказал он в интервью. Несколько дней спустя «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что паспорт режиссера был изъят еще во время обысков в конце мая 2017 г. для проверки на подлинность.

23 августа Басманный суд Москвы поместил Серебренникова под домашний арест, фактически лишив возможнсти работать. СКР обвинил режиссера в организации хищения 68 млн руб. из федерального бюджета через театральный проект «Платформа».

Штутгартский театр планирует дождаться приезда Серебренникова, чтобы тот смог продолжить работу над постановкой с того места, где он вынужден был прерваться. Худрук театра объяснил, что никто, кроме режиссера, не сможет воплотить его замысел в жизнь так, как это сделает он сам, заменить Серебренникова никто не сможет. До премьеры работавшие в команде Серебренникова сотрудники театра будут работать над созданием некоего сценического действа, основанного на уже имеющихся наработках и отснятом Кириллом Серебренниковым видеоматериале (весной этого года Серебренников активно снимал для постановки в Руанде). Согласно задумке режиссера, действие оперы будет перенесено в Африку, а Гензель и Гретель потеряются не в лесу, а в одном из крупных городов.

В Штутгартской опере в октябре чуть ли не каждый день будут проходить мероприятия в поддержку Кирилла Серебренникова: показы его ранних работ, видеотрансляции его актуальных постановок из Гоголь-центра и т. д., пообещал Вилер.