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Кипр отрицает влияние дела Браудера на отношения с Россией

Обращение инвестора Билла Браудера в кипрский суд с целью прекратить сотрудничество страны с Россией по уголовному делу против него не влияет на отношения Никосии и Москвы, заявил пресс-секретарь правительства Кипра Никос Христодулидес. Он добавил, что это не коснется и визита президента Кипра Никоса Анастасиадиса в Москву, который начнется в понедельник, передает его слова Cyprus Business Mail.

Слова Христодулидеса связаны с комментариями посла России на Кипре Станислава Осадчего. Тот 13 октября сказал, что отношения двух стран ухудшились из-за решения кипрского правительства приостановить сотрудничество с Москвой по делу Браудера. Россия обвиняет того в незаконном приобретении акций «Газпрома» с 1997 по 2005 г. Но многие западные страны считают расследование политически мотивированным, так как Браудер инициирует принятие в разных странах законов, аналогичных «акту Магнитского» в США. Ранее на этой неделе такой закон вступил в силу в Канаде.

Во время визита Анастасиадиса Россия и Кипр должны подписать «очень важные соглашения», направленные на улучшение двусторонних отношений на всех уровнях, заверил Христодулидес. В Москве президент Кипра должен встретиться со своим коллегой Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым, а также с бизнесменами в попытке привлечь инвестиции.