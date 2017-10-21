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Трамп может запретить обнародовать все документы об убийстве Кеннеди

Президент США Дональд Трамп, скорее всего, запретит обнародовать некоторые секретные документы, касающиеся убийства Джона Кеннеди в ноябре 1963 г. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники в администрации Трампа и госчиновников.

Как рассказал изданию представитель конгресса, на Трампа пытается повлиять ЦРУ с целью предотвратить публикацию части данных «в интересах национальной безопасности». Это связано с тем, что документы 1990-х гг. могут привести к раскрытию сравнительно недавних данных американской разведки и полицейских операций, а также раскрыть личности информаторов, которые еще живы.

При этом источники издания не исключают, что обычно непредсказуемый Трамп может в последнюю минуту передумать и разрешить обнародоваться все документы. Однако собеседники газеты считают это маловероятным.

С документов об убийстве Джона Кеннеди, согласно указу Джорджа Буша-старшего, менее чем через неделю должен быть снят гриф «секретно». Должны быть рассекречены десятки страниц из Национального архива.