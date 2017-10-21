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Трамп заявил о готовности рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов рассекретить документы, касающиеся убийства Джона Кеннеди. «При условии получения большей информации я как президент позволю открыть столь долго засекреченные документы по Джону Ф. Кеннеди», — написал Трамп в Twitter.

С документов об убийстве Джона Кеннеди, согласно указу Джорджа Буша-старшего, менее чем через неделю должен быть снят гриф «секретно».

Газета Politico со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщала, что президент, скорее всего, запретит обнародовать некоторые секретные документы. По данным издания, ЦРУ считает, что это может угрожать национальной безопасности США.