Политика

Новости

Границу Крыма с Украиной закрывали по техническим причинам

Пропускные пункты на границе Крыма с Украиной закрыты с ночи на среду, сообщили в погрануправлении ФСБ России. «С ночи все пункты пропуска временно не осуществляют пропуск по техническим причинам», - сказали ТАСС в ведомстве, не уточнив суть технических причин. Около 11.00 мск ВСБ сообщила о возобновлении работы пунктов пропуска.

На севере Крыма три пункта пропуска через границу - «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплынка». Закрытие пропуска в Крым для автомобилей с 1.30 ночи подтвердила Госпогранслужба Украины. Однако «по причине довольно низкого пасажиро-транспортного потока», скоплений автомобилей и очередей граждан на переходах нет, говорится в сообщении.

Накануне на Южном берегу Крыма близ Алушты были повреждены два газопровода и опора ЛЭП. «Вчера вечером было прервано газоснабжение нескольких населенных пунктов ЮБК, также произошло обрушение опоры ЛЭП. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего. Рассматриваются все версии, включая диверсию», - написал сегодня в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов пообещал, что электроснабжение будет полностью восстановлено в течение 72 часов, газоснабжение – в течение суток.