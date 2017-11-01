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Украина внесла в ООН резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму

Делегация Украины внесла на рассмотрение генассамблеи ООН проект резолюции о нарушениях прав человека в Крыму. Как сообщил «Укринформу» спикер украинского постпредства в ООН Олег Николенко, проект уже поддержали 34 государства. Они стали соавторами документа. Голосование по резолюции пройдет в середине ноября в Третьем комитете генассамблеи, а в декабре проект будет вынесен на всеобщее голосование уже в генассмблею.

Украина предлагает потребовать от России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН: отменить запрет крымскотатарского меджлиса, обеспечить обучение в школах на украинском и крымскотатарском языках и пускать в Крым иностранных наблюдателей.

Цель резолюции - «консолидировать поддержку Украины в вопросе деоккупации украинского полуострова», сказал Николенко.

В 2016 г. генассамблея ООН поддержала резолюцию по правам человека в Крыму со схожими требованиями. За нее проголосовали 70 стран, против - 26. Внесение нового проекта резолюции 30 октября анонсировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он объяснял, что новая резолюция должна «осудить действия Россия по недопуску международных организаций и гуманитарных организаций» в Крым, а также призвать страну «исполнять решение международного суда в Гааге».