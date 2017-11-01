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Семье погибшего в резонансном ДТП гаишника выплатили 6 млн рублей

Семья инспектора ГАИ Сергея Грачева, сбитого насмерть на Новом Арбате автомобилем Mercedes с номерами АМР, не имеет претензий ни к кому после выплаты солидной компенсации, написал «Московский Комсомолец» со ссылкой на родных Грачева.

По данным газеты, вдове выдали комфортабельную трехкомнатную квартиру в новостройке и 6 млн руб. по линии МВД и ФСБ. Кроме того, Екатерине Грачевой положена пенсия до 18-летия двух малолетних детей.

25 сентября Грачев около 22.00 ждал проезда спецмашины на разделительной полосе Нового Арбата. Но перед проездом спецмашины появилась другая машина с «мигалкой» и номерами АМР, которая и совершила наезд. По данным «МК», водитель - прапорщик ФСБ в пустой машине - не заметил инспектора в свете встречных фар. Грачев скончался на месте. Затем в сети появился видеоролик с места аварии, на котором видно, как неизвестный снимает номера с автомобиля Mercedes.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев говорил, что в деле о резонансном ДТП с полицейским на Новом Арбате у следователей не будет предубежденности, «ангажированности и никакого желания приуменьшить чью-либо заслуженную вину».