МОК на ближайшем заседании исполкома примет решение по 28 оправданным россиянам
Международный олимпийский комитет (МОК) на ближайшем исполкоме обсудит решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по 28 оправданным россиянам, пишет Around the Rings.
Накануне суд удовлетворил апелляции 28 российских атлетов. Они пожаловались на решение МОКа о пожизненной дисквалификации от участия в Олимпиадах и аннулировании их результатов на Олимпийских играх в Сочи. Апелляции еще 11 российских спортсменов были удовлетворены частично, им суд заменил пожизненное отстранение от Игр на пропуск одного сезона.
Ранее МОК выпустил заявление в котором говорится, что комитет собирается подать апелляцию на решение CAS об оправдании 28 россиян. МОК оставляет за собой право подать иск в Федеральный суд Швейцарии.
По мнению МОКа, «подтверждение нарушений антидопинговых правил 11 спортсменами в виде манипуляций с их образцами анализов еще раз свидетельствует о существовании системы допинга на Олимпийских зимних играх «Сочи-2014». Результат решения CAS не означает, что МОК пригласит кого-то из 28 оправданных российских спортсменов на зимние Игры в Пхенчхан. Оправдание судом автоматически не дает привилегий для приглашения, отметили в МОКе.