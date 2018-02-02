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Испания выдала США арестованного российского программиста

Испанская полиция выдала США подозреваемого в мошенничестве российского программиста. Об этом говорится в сообщении ведомства. Речь идет об арестованном 7 апреля прошлого года россиянине. По мнению испанской полиции, он причастен к контролированию сети ботов Kelihos, заражающих компьютеры вредоносным программным обеспечением (ПО). Боты сети осуществляли кражу персональных данных, а также распространяли спам и различные вирусы-вымогатели. Сеть Kelihos существовала на протяжении десяти лет. В сообщении полиции не раскрывается имя выданного гражданина.

Однако ранее СМИ сообщали, что в Испании по запросу США в апреле 2017 г. был задержан российский программист Петр Левашов.

Об экстрадиции Левашова также сообщает «РИА «Новости» со ссылкой на текст решения суда Испании. «Уголовный отдел Национального суда согласился на выдачу гражданина России Петра Юрьевича Левашова в США, где он обвиняется в ряде преступлений — компьютерном мошенничестве, причинении ущерба, краже личных данных», — говорится в документе.

20 сентября Россия обратилась к испанской стороне с запросом об экстрадиции Левашова. О предъявленных ему в России обвинениях информации нет. В США обвинения ему предъявили суды нескольких штатов США — Аляски, Мичигана, Коннектикута, а также округа Колумбия.

Как сообщает Bloomberg, решение о выдаче может быть обжаловано в течение трех дней после уведомления о нем.

9 апреля прошлого года консульский отдел посольства России в Мадриде подтвердил, что в Испании задержан 36-летний петербуржец Петр Левашов. Его супруга Мария тогда говорила, что Левашова в США подозревают в причастности к хакерским атакам во время президентских выборов.