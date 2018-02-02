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Конгресс США обнародовал меморандум о нарушениях ФБР при расследовании «российского дела»

Комитет по разведке палаты представителей конгресса США обнародовал меморандум, в котором зафиксированы случаи превышения полномочий сотрудниками ФБР при расследовании дела о «вмешательстве» России в президентские выборы в США. Копию документа опубликовало AP.

В документе комитет ставит под сомнение законность действий некоторых сотрудников ФБР и минюста США в 2016 г., когда в стране проходила предвыборная кампания. В документе говорится о наличии фактов, подтверждающих незаконные действия, например использование сотрудниками спецслужб программы FISA - «негласное наблюдение в целях внешней разведки».

«Комитет выявил серьезные нарушения, повлекшие за собой подрыв общественного доверия», - отметил автор документа, председатель комитета по разведке Девин Нуньес. По его мнению, американцы должны знать, что в США должностные лица критически важных организаций превышают полномочия в политических целях, передает его слова агентство Reuters, также опубликовавшее копию меморандума.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию секретного меморандума. В документе показано, что «многим людям должно быть стыдно за себя», отметил он. «Я думаю, это ужасно. Вы хотите знать правду. Я думаю, что это позор. Происходящее в нашей стране - это позор», - сказал глава государства.

Ранее конгрессмены-республиканцы, заседающие в комитете по разведке палаты представителей, проголосовали за публикацию секретного меморандума, подготовленного под руководством председателя комитета Девина Нуньеса на основании документов ФБР и минюста США.