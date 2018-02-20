«Роскосмос» назначил врио гендиректора РКЦ «Прогресс»
Первый заместитель гендиректора Равиль Ахметов назначен врио гендиректора ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс». Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса».
В планах не было заменять предыдущего гендиректора Александра Кирилина, потому что «мы понимали значение его работы для предприятия, его авторитет в вашем коллективе», сказал гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров. Однако согласно законодательству надо было выбрать врио гендиректора, добавил он.
«Работа предстоит непростая: производство ракеты-носителя «Союз-5» и ракеты-носителя сверхтяжелого класса», – приводятся в сообщении слова Ахметова. Он также отметил, что будет придерживаться стратегии, выбранной Кирилиным.
Ранее Самарский суд отстранил от должности главу РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ. Кирилина освободили от занимаемой должности на период предварительного следствия.