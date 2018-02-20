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Журналистам не хватило пропусков на пресс-конференцию Собчак

Журналистам не хватило пропусков на пресс-конференцию кандидата в президенты Ксении Собчак, передает корреспондент «Ведомостей». Некоторым журналистам пришлось остаться на первом этаже здания до того момента, как им не принесли новые пропуска. Пресс-конференция проходит на втором этаже здания ТАСС.

В анонсе мероприятия было указано, что Собчак планирует рассказать о своей предвыборной программе, спонсорах избирательной кампании и команде, с которой участвует в выборах. В пресс-конференции также примут участие руководитель региональных штабов Тимур Валеев, руководитель медиакампании Антон Красовский и консультант интернет-кампании штаба Собчак Виталий Шкляров.

Собчак, осенью объявившая о намерении участвовать в президентских выборах, до сих пор не называла имена спонсоров своей кампании. Она только говорила в январе, что основными спонсорами кампании являются пять человек, которые, возможно, позднее раскроют себя сами.

В начале февраля Александр Федотов, президент холдинга ACMG (издает журнал Forbes в России), назвал себя одним из спонсоров кампании Собчак. Раскрыть сумму, предоставленную на кампанию, он отказался. РБК со ссылкой на своих собеседников писал, что в числе предпринимателей, которые спонсируют кампанию Собчак, - совладелец Yota Devices Сергей Адоньев. Комментарий Адоньева издание не приводило.