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Собчак призвала Путина участвовать в дебатах

Участие в дебатах - обязательное действие для кандидатов, сказала кандидат в президенты России Ксения Собчак в ходе сегодняшней пресс-конференции в Москве.

«Все кандидаты обязаны публиковать программы. И то же самое с дебатами. То, что Владимир Путин в них не участвует, показатель того, что выборы не совсем честные», - сказала Собчак. Она призвала Путина согласиться участвовать в дебатах: «Если он презирает своих оппонентов, то зачем он вообще участвует в выборах». Отметим, что кандидаты-самовыдвиженцы не обязаны публиковать программу.

Собчак сказала, что будет настаивать на переносе дебатов на «Первом канале» на прайм-тайм с 8 часов утра, и призвала прочих кандидатов присоединиться к ней в этом вопросе.

На минувшей неделе Центризбирком провел жеребьевку предвыборного эфира между кандидатами в президенты. К выборам допущено восемь человек: ЦИК зарегистрировал кандидатами Сергея Бабурина, Павла Грудинина, Владимира Жириновского, Владимира Путина, Ксению Собчак, Максима Сурайкина, Бориса Титова и Григория Явлинского. Путин от участия в совместных агитационных мероприятиях на федеральных каналах отказался.

Начинаться встречи кандидатов будут на «Первом канале» в 8.10, с 17.00 до 17.30 кандидаты будут в эфире ТВЦ, с 10.00 до 20.00 – на канале «Россия 24», с 21.05 до 21.50 – на ОТР, а завершаться день будет в 23.05–0.15 эфиром с Владимиром Соловьевым на канале «Россия 1».