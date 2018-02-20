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Трамп счел свою позицию в отношении России жестче, чем была у Обамы

Президент США Дональд Трамп сегодня написал в Twitter, что его позиция по отношению к России жестче, чем у предшественника - Барака Обамы.

«Я жестче по отношению к России, чем Обама, просто взгляните на факты», - написал Трамп. Перед этим Трамп поблагодарил утреннюю телепередачу FOX and Friends «за прекрасный таймлайн всех ошибок, которые администрация Обамы совершила по России, в том числе по Крыму, Сирии и многому другому». «А теперь у нас начались победы!» - резюмировал президент США.

Трамп также не преминул привести цитату Обамы, который в октябре 2016 г. заявил, что «ни один серьезный человек» не подумает, что кто-то может повлиять на выборы в США.

Накануне Трамп обвинил Обаму в бездействии во время предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США. «Обама был президентом до выборов 2016 г. и после них. Так почему же он не предпринял ничего против российского вмешательства?» - написал Трамп в Twitter.