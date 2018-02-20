Российские военные не пострадали при обстреле Дамаска
Российские военные не пострадали при обстреле боевиками центра Дамаска, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны России. »Пострадавших среди военнослужащих РФ нет, повреждения инфраструктуры минимальны», - пишет издание.
По данным «Коммерсанта», террористы «Джабхат ан-Нусры» (запрещенная в России организация) прицельно обстреляли центр Дамаска из минометов. Под огонь попал район, где находится российский Центр по примирению враждующих сторон.
Западные СМИ сообщили со ссылкой на поддерживающих контакты с оппозицией очевидцев, что сирийские правительственные войска усилили удары по мятежникам в Восточной Гуте. Согласно их данным, военные с вечера воскресенья проводят обстрел оппозиционного пригорода-анклава с воздуха и посредством артиллерии. Наблюдательная организация «Сирийская обсерватория по правам человека» утверждает, что в Восточной Гуте за сутки погибли порядка 100 человек.