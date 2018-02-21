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Суд отказался рассматривать иск Навального о блокировке страниц о Дерипаске и Приходько

Таганский суд Москвы сегодня отказался рассматривать иск оппозиционера Алексея Навального к Роскомнадзору в связи с блокировкой страниц его блога с материалами о связях бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

«Определением суда отказано в принятии административного иска, поскольку требования административного истца основаны на несогласии с вынесенным судебным актом Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края, которым возложена обязанность по ограничению доступа к страницам сайта, в связи с чем требования не подлежат разрешению судом в порядке административного судопроизводства», - сказала она.

Навальный требовал признать незаконными блокировку Роскомнадзором двух страниц сайта navalny.com. По его мнению, «Роскомнадзор, пользуясь определением Усть-Лабинского суда, вышел за пределы полномочий, внеся страницы в реестр запрещенной информации». «Так как нас не допустили в дело, которое рассматривает Усть-Лабинский суд, конечным органом, который нарушает наши права, является именно Росокомнадзор», - пояснил руководитель юридической службы ФБК Навального Иван Жданов.

«Суд Усть-Лабинска дал указание Роскомнадзору заблокировать мой блог. Мы пошли в суд Усть-Лабинска. Там ответили: ваши интересы этим делом не затронуты. Мы пошли в Таганский суд с жалобой на Роскомнадзор. Вот сейчас Таганский суд ответил: обращайтесь в суд Усть-Лабинска. Классно все закольцевалось», - отреагировал на решение суда Навальный в своем Telegram.

8 февраля Навальный выпустил материал, в котором заявил, что Приходько отдыхал на яхте Elden Дерипаски. Продемонстрировав, в частности, фото и видео, опубликованные в Instagram девушки, называющей себя Настя Рыбка, он делает вывод, что Дерипаска на яхте обсуждал с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку.

Дерипаска сразу обратился в Усть-Лабинской районный суд с иском к Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и ее мужу Александру Кириллову (Алекс Лесли) из-за того, что они разместили в соцсетях материалы, касающиеся личной жизни предпринимателя без его согласия. Уже 9 февраля райсуд предположил, что видео и фото Дерипаски и Рыбки, опубликованные в интернете, могут нарушить тайну частной жизни олигарха. Суд в качестве обеспечительной меры по иску поручил Роскомнадзору блокировать ресурсы, где изображения опубликованы. Роскомнадзор быстро ограничил доступ к интернет-ресурсам, которые разместили указанную информацию, в том числе к двум страницам на сайте самого оппозиционера.