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Песков ответил на заявление Вашингтона о потерях российского ВПК от санкций

Кремль не склонен драматизировать угрозу санкций Вашингтона в отношении российского военно-промышленного комплекса (ВПК), сказал пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Москва намерена бороться с недобросовестной конкуренцией США на рынке вооружений, подчеркнул он.

«Все нормально. Безусловно, мы пытаемся хеджировать риски, которые возникают в связи с проявлениями нечестной конкуренции со стороны США на рынке военно-технического сотрудничества (ВТС) и торговли специальным имуществом в международном масштабе», - заявил Песков.

Так он прокомментировал заявление представителя госдепартамента США Хизер Нойерт о том, что США удалось остановить сделки с российским ВПК на $3 млрд после принятия закона «О противодействии противникам Америки путем санкций» (CAATS). Нойерт, в частности, рассказала, что госдепартамент разослал всем иностранным представительствам США рекомендации разъяснять в странах их резиденции последствия сотрудничества с российскими компаниями, прямо или косвенно связанными с ВПК и разведкой.

«Россия будет бороться с этими проявлениями нечестной конкуренции», - сказал пресс-секретарь Путина. Деталей возможной защиты от действий США он не раскрыл. «Это очень чувствительная область - ВТС, это не та область, которая подлежит повышенной транспарентности по известным причинам. Поэтому здесь вряд ли можно вдаваться в детали», - сказал Песков.

Госдепартамент США 26 октября 2017 г. обнародовал новый санкционный список. В него попали 33 российские компании, в подавляющем большинстве из оборонной отрасли, и шесть «разведывательных» организаций. Новые санкции против них будут вводиться с 29 января 2018 г., как того требует CAATS. Принципиальное отличие мер, предусмотренных CAATS, в том, что теперь наказание может применяться к любым контрагентам компании из санкционного списка, заключившим с ней существенную сделку. Им грозит ограничение на экспорт товаров из США, запрет на получение любых финансовых услуг в США и привлечение финансирования с участием американских банков и инвесторов, введение ограничений на владение имуществом в США и запрет на выдачу виз и на въезд в США руководству компании и ее контрольным акционерам.

В январе Минфин объявил о создании опорного банка для работы с деньгами оборонно-промышленного комплекса. Осенью 2017 г. правительство внесло в Госдуму законопроект, который засекречивает список банков, работающих с гособоронзаказом. Уже в декабре ЦБ, ранее публиковавший список таких банков в открытом доступе, убрал его со своего сайта. По состоянию на 1 октября в список входили восемь банков - Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВБРР, Новикомбанк, «Россия» и банк «Санкт-Петербург».