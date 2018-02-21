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Песков назвал внутренним делом Латвии отстранение председателя ЦБ

Расследование в отношении отстраненного от должности председателя латвийского ЦБ Илмара Римшевича - это внутреннее дело Латвии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы не хотели бы в эти дела вмешиваться», - сказал Песков в среду журналистам. Это не тема для Кремля и не тема для президента России, отметил он.

При этом он согласился, что сообщения о председателе ЦБ Латвии могут быть частью кампании против России. По словам Пескова, обвинения в адрес России высказываются из разных столиц на самых разных уровнях. «Это выглядит как проявления навязчивого поведения, потому что каждый раз эти заявления лишены, скажем так, чувства меры и чувства реальности», - считает представитель Кремля.

Председателя Банка Латвии Илмарса Римшевичса временно отстранили от должности и запретили покидать страну. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) республики полагает, что он вымогал деньги у основного акционера Norvik banka Григория Гусельникова. Однако сам Римшевичс эти обвинения отвергает, сообщал ТАСС.

В свою очередь минобороны Латвии заявило, что против Риги могла быть организована извне «крупная информационная операция», которая порочит образ страны на Западе и подрывает доверие общества к государству. Это может повлиять не только на внутреннюю политику Латвии, но и на запланированные на октябрь парламентские выборы, уточняло латвийское министерство. Подобные атаки были во время предвыборных кампаний в США, Франции и Германии, заявило ведомство.